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В мире     20.02.2018 11:23

Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Каиром переносится на апрель

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Теги:  Россия  Египет  авиа 

20 февраля /Mossovetinfo.ru/. - Авиасообщение между Каиром и Москвой может быть возобновлено до конца апреля, сообщают во вторник египетские СМИ со ссылкой на главу авиакомпании EgyptAir Сафуат и на источники в Минавиации Египта.

В то же время египетская газета «Аль-Араби аль-джадид» сообщает, что в МИД Египта не знают в настоящее время о причинах переноса и глава МИД «поручил одному из своих помощников, который летит в Москву, выяснить истинные причины приостановки возвращения авиасообщения».

Ранее президент России Владимир Путин снял запрет на полеты гражданских рейсов в Египет, но только для полетов в столичный аэропорт Египта.

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Теги: 
Россия  Египет  авиа 

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