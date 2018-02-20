Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Каиром переносится на апрель

20 февраля /Mossovetinfo.ru/. - Авиасообщение между Каиром и Москвой может быть возобновлено до конца апреля, сообщают во вторник египетские СМИ со ссылкой на главу авиакомпании EgyptAir Сафуат и на источники в Минавиации Египта.



В то же время египетская газета «Аль-Араби аль-джадид» сообщает, что в МИД Египта не знают в настоящее время о причинах переноса и глава МИД «поручил одному из своих помощников, который летит в Москву, выяснить истинные причины приостановки возвращения авиасообщения».



Ранее президент России Владимир Путин снял запрет на полеты гражданских рейсов в Египет, но только для полетов в столичный аэропорт Египта.