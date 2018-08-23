Другие материалы
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В мире
27.08.2018, 08:45
Вступили в силу новые санкции США в отношении России
27 августа. Mossovetinfo.ru – Распоряжение Госдепа США о вступлении в силу очередного пакета антироссийских санкций было официально опубликовано на выходных в Федеральном регистре, таким образом но...
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В мире
24.08.2018, 08:22
Новый пакет санкций США против России вступит в силу 27 августа
24 августа. Mossovetinfo.ru – Новый пакет антироссийских санкций США вступит в силу 27 августа, после того, как будет опубликованы в официальной газете правительства США Federal Register, сообщает...
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В мире
23.08.2018, 11:02
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за год
23 августа. Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последний год, составленный за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года. Самым высокоо...