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В мире     27.08.2018 08:45

Вступили в силу новые санкции США в отношении России

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Теги:  США  санкции 

27 августа. Mossovetinfo.ru – Распоряжение Госдепа США о вступлении в силу очередного пакета антироссийских санкций было официально опубликовано на выходных в Федеральном регистре, таким образом новые санкции США в отношении России официально ступили в силу.

О новом пакете санкций было объявлено 9 августа. Американская сторона заявила, что новый пакет санкций вводится в связи с «делом Скрипалей». Новые санкции касаются запрета на поставку в Россию продукции двойного назначения, а также некоторые персональные санкции.

Президент России Владимир Путин назвал новые американские санкции против России «бессмысленными и контрпродуктивными».


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Теги: 
США  санкции 

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