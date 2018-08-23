27 августа. Mossovetinfo.ru – Распоряжение Госдепа США о вступлении в силу очередного пакета антироссийских санкций было официально опубликовано на выходных в Федеральном регистре, таким образом новые санкции США в отношении России официально ступили в силу.



О новом пакете санкций было объявлено 9 августа. Американская сторона заявила, что новый пакет санкций вводится в связи с «делом Скрипалей». Новые санкции касаются запрета на поставку в Россию продукции двойного назначения, а также некоторые персональные санкции.



Президент России Владимир Путин назвал новые американские санкции против России «бессмысленными и контрпродуктивными».