Windows начал блокировать μTorrent

16 апреля. Mossovetinfo.ru - Антивирус Defender, который встроен в операционную систему Windows, начал расценивать программу для загрузки торрентов μTorrent, как вредоносную, и блокировать ее. Об этом сообщает портал ExtremeTech.



μTorrent считают также и ряд других антивирусов — ESET, Sophos, TrendMicro и подобные.