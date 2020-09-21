Задержана женщина, которая направила яд Трампу в Белый дом - СМИ

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Человек, который подозревается в отправке рицина в Белый дом для президента США Дональда Трампа, задержан при попытке пересечения границы США и Канады. Подозреваемым оказалась женщина, утверждает телеканал CNN. Отмечается, что задержанная была вооружена.



Вашингтонское подразделение ФБР ранее сообщило о перехвате письма с сильнодействующим ядом рицином, которое было направлено в Белый дом.