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В мире     21.09.2020 08:56

Задержана женщина, которая направила яд Трампу в Белый дом - СМИ

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Теги:  США  Дональд Трамп  Трамп 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Человек, который подозревается в отправке рицина в Белый дом для президента США Дональда Трампа, задержан при попытке пересечения границы США и Канады. Подозреваемым оказалась женщина, утверждает телеканал CNN. Отмечается, что задержанная была вооружена.

Вашингтонское подразделение ФБР ранее сообщило о перехвате письма с сильнодействующим ядом рицином, которое было направлено в Белый дом.

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Теги: 
США  Дональд Трамп  Трамп 

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