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В мире     04.01.2018 15:29

Закон о борьбе с «фейковыми» новостями считает необходимым принять президент Франции

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Теги:  Франция  информация  президент  СМИ  фейки  закон 

4 ноября. Mossovetinfo.ru - Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что во Франции в этом году появится закон против распространения недостоверной информации и пропаганды в интернете. Об этом Макрон заявил в среду, выступая в Елисейском дворце перед представителями Ассоциации президентской прессы.

Законопроект направлен на то, чтобы по решению суда можно было блокировать аккаунты и сайты с «фейковыми» сообщениями. Законопроект также может ограничить и количество рекламы в соцсетях.

Обращаясь к прессе президент Франции сказал, что, распространением «пропагандистских материалов», особенно в период выборов, занимаются «тысячи аккаунтов» в социальных сетях и они «могут за мгновение распространить ложь повсюду и очернить репутацию политика, публичного человека или журналиста».
«Мы видоизменим французское законодательство с тем, чтобы защитить демократическую жизнь от ложных новостей», - сказал Макрон.

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Теги: 
Франция  информация  президент  СМИ  фейки  закон 

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