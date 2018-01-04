Закон о борьбе с «фейковыми» новостями считает необходимым принять президент Франции

4 ноября. Mossovetinfo.ru - Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что во Франции в этом году появится закон против распространения недостоверной информации и пропаганды в интернете. Об этом Макрон заявил в среду, выступая в Елисейском дворце перед представителями Ассоциации президентской прессы.



Законопроект направлен на то, чтобы по решению суда можно было блокировать аккаунты и сайты с «фейковыми» сообщениями. Законопроект также может ограничить и количество рекламы в соцсетях.



Обращаясь к прессе президент Франции сказал, что, распространением «пропагандистских материалов», особенно в период выборов, занимаются «тысячи аккаунтов» в социальных сетях и они «могут за мгновение распространить ложь повсюду и очернить репутацию политика, публичного человека или журналиста».

«Мы видоизменим французское законодательство с тем, чтобы защитить демократическую жизнь от ложных новостей», - сказал Макрон.