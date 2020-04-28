28 апреля. Mossovetinfo.ru – Авиапарады в честь Дня Победы пройдут минимум в 24 городах России 9 мая, а также в столице Армении Ереване, сообщили командующие Западным и Южным военными округами Александр Журавлев и Александр Дворников.
В Западном военном округе для авиапарадов будут задействованы более 100 боевых самолетов и вертолетов Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, парады пройдут в Санкт-Петербурге, Курске, Орле, Воронеже, Белгороде, Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Смоленске, Вязьме, Острове (Псковская область) и Калининграде.
В Южном военном округе для авиапарадов задействуют 126 самолетов и 84 вертолета, парады пройдут в Ростове-на-Дону, Волгограде, Каспийске, Новороссийске, Краснодаре, Владикавказе, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Грозном, Астрахани, Ейске, а также в Ереване, на авиационной базе ЮВО в Республике Армения.
Кроме того, пресс-служба сообщила, что 9 мая над Мурманском пройдет авиапарад, в котором примут участие 17 самолетов и вертолетов Северного флота.
Ранее президент России Владимир Путин отложил проведение Парада Победы 9 мая в связи с распространением коронавируса.
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