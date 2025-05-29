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В России
06.06.2025, 13:50
Банк России снизил ключевую ставку до 20%
6 июня — Mossovetinfo.ru — Совет директоров Банка России на заседании 6 июня снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых, ...
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В России
30.05.2025, 10:15
Правительство запускает пилотный проект по оперативному взаимодействию для борьбы с кибермошенниками
30 мая — Mossovetinfo.ru — Правительство России с 4 июня 2025 года запускает пилотный проект по оперативному взаимодей...
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29.05.2025, 12:45
РФ выясняет, откуда исходят угрозы семье Мединского – Песков
29 мая — Mossovetinfo.ru — Компетентные органы РФ выясняют источник угроз семье главы переговорной делегации России...