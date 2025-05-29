Банк России снизил ключевую ставку до 20%

6 июня — Mossovetinfo.ru — Совет директоров Банка России на заседании 6 июня снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых, говорится в сообщении регулятора. В ЦБ объяснили снижение ставки постепенным замедлением инфляции, а также возвращением российской экономики к «траектории сбалансированного роста».



«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», — отметил ЦБ.



Последний раз решение о смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) принималось в сентябре 2022 года — тогда ставку была снижена с 8 до 7,5%.