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В России     23.11.2023 13:05

Бастрыкин: В России всегда была важна национальная идея, национальная идеология, нужно закрепить ее в Конституции

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Теги:  Бастрыкин  СКР  СК России  Конституция  идея  идеология  законность 

23 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель Следственного комитета Российской Федерации (СКР) Александр Иванович Бастрыкин принял участие в тематических сессиях XVII Международной научно-практической конференции «Державинские чтения» и сказал, что "В России всегда была важна национальная идея, национальная идеология, нужно закрепить ее в Конституции", - сообщает сайт СКР.

"А.И. Бастрыкин в своем докладе отметил, что важнейшее достоинство нашей Конституции состоит в том, что она однозначно определила российский народ носителем государственного суверенитета и единственным источником власти в стране. Благодаря поправкам 2020 года в обновленную Конституцию России заложены важные положения, направленные на укрепление суверенитета. При этом он добавил, что работу над Конституцией РФ необходимо продолжать в неспешном темпе с учетом поступающих предложений. Также Председатель СК России выразил позицию о значимости государственной идеологии, основанной на российских ценностях. «В России всегда была важна национальная идея, национальная идеология, нужно закрепить ее в Конституции, поскольку общество не может жить без идеологии, надо подумать над этим». Он добавил, что это необходимо с учетом современных реалий, исторического прошлого России, ее великих традиций. «Не надо стыдиться наших достижений, наших побед», - добавил А.И. Бастрыкин, подчеркнув, что для укрепления России очень важны преемственность поколений, верность традициям, высокие духовно-нравственные ориентиры у нашей молодежи. Глава СК России напомнил, что Указом Президента РФ от 2022 года утверждены Основы государственной политики по сохранению и укреплению российских духовно-нравственных ценностей, которые передаются из поколения к поколению и способствуют единству нашей страны, а также позволяют сохранить основы ее национальной безопасности", - отмечается в сообщении.

Также А.И. Бастрыкин отметил важность обеспечения суверенной конституционной законности, которая не означает игнорирования норм международного права, а также международных договоров, однако обеспечивает их исключительное соответствие Основному Закону России, в том числе при толковании заложенных в них положений.

«Что сегодня происходит? Национальное право существует, а международное право практически разрушено. И с каждым годом этот процесс обрушения приобретает все больший и больший масштаб. Что стоят сегодня решения ООН, Совета безопасности, на каком основании, на каких нормах международного права к нам применяются санкции коллективного Запада? Нет такого основания. Национальное право, по крайней мере, не должно уступать международному», - добавил глава СК России.

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Теги: 
Бастрыкин  СКР  СК России  Конституция  идея  идеология  законность 

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