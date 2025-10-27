 
Актуальные темы: переговоры
В России     10.11.2025 11:54

«Дом.РФ» официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже

Теги:  «Дом.РФ»  IPO  акции  Мосбиржа  инвесторы 

10 ноября — Mossovetinfo.ru — ПАО «ДОМ.РФ» официально объявило о планах проведения IPO на «Московской бирже», госкомпания планирует получение листинга и начало торгов акциями на Мосбирже в ноябре.

Все привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса, сказано в сообщении.

Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпускаемые в рамках допэмиссии по открытой подписке. По итогам IPO планируется привлечь 15-30 млрд рублей, разместив около 10% акций.

Заявки на приобретение акций можно будет подать через брокеров, технические детали процедуры подачи заявок будут раскрыты позднее.

Государство не планирует продавать принадлежащие ему акции в рамках IPO и сохранит мажоритарную долю в капитале после выхода »Дом.РФ» на биржу.

«Дом.РФ»  IPO  акции  Мосбиржа  инвесторы 

