«Дом.РФ» официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже

10 ноября — Mossovetinfo.ru — ПАО «ДОМ.РФ» официально объявило о планах проведения IPO на «Московской бирже», госкомпания планирует получение листинга и начало торгов акциями на Мосбирже в ноябре.



Все привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса, сказано в сообщении.



Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпускаемые в рамках допэмиссии по открытой подписке. По итогам IPO планируется привлечь 15-30 млрд рублей, разместив около 10% акций.



Заявки на приобретение акций можно будет подать через брокеров, технические детали процедуры подачи заявок будут раскрыты позднее.



Государство не планирует продавать принадлежащие ему акции в рамках IPO и сохранит мажоритарную долю в капитале после выхода »Дом.РФ» на биржу.