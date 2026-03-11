В России     20.03.2026 15:52

Банк России снизил ключевую ставку до 15%

20 марта — Mossovetinfo.ru — Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15%. Это седьмое снижение ключевой ставки подряд и второе - в 2026 году.
«Совет директоров Банка России 20 марта 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,00% годовых. Экономика приближается к траектории сбалансированного роста.», — сообщает пресс-служба регулятора.

ЦБ обосновал свое решение тем, что российская экономика приближается к траектории сбалансированного роста, а рост цен в феврале после временного ускорения в январе замедлился.

Также Банк России отметил, что «значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий» и дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть «от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий».

На первом в 2026 году заседании совета директоров Банка России 13 февраля было принято решение снизить ключевую ставку на 0,5% — до 15,5% годовых.

Напомним, что 18 марта на заседании коллегии Министерства экономического развития глава ведомства Максим Решетников отметил, что задачу выхода на траекторию долгосрочного роста предстоит решать в условиях неопределённости, внешних и внутренних вызовов.

