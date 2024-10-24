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30.10.2024, 13:40
Госдума приняла закон о конфискации денег и имущества за организацию незаконной миграции
30 октября — Mossovetinfo.ru — Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым вно...
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29.10.2024, 17:38
Министр обороны доложил Путину об отработке массированного ядерного удара в ходе тренировки
29 октября — Mossovetinfo.ru — Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимир Пути...
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24.10.2024, 14:39
Проект федерального бюджета на 2025 - 2027 годы принят Госдумой в первом чтении
24 октября — Mossovetinfo.ru — Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и ...