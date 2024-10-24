Госдума приняла закон о конфискации денег и имущества за организацию незаконной миграции

30 октября — Mossovetinfo.ru — Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым вносятся изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ, дополняющие ее статьей 322.1 «Организация незаконной миграции». Теперь деньги, имущество и ценности, полученные в результате организации незаконной миграции, будут конфисковывать.



Конфискация будет применяться при условии совершения преступления из корыстных побуждений.



Этот закон стал двенадцатым с начала 2024 года из числа направленных на совершенствование миграционной политики, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.



«Количество преступлений в этой сфере растет: в 2023 году их число увеличилось на 79,6 %, за семь месяцев 2024 года — в 2,8 раза к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводит МВД», — написал в своем канале в Telegram Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.