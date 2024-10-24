 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     30.10.2024 13:40

Госдума приняла закон о конфискации денег и имущества за организацию незаконной миграции

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  незаконная миграция  закон  конфискация  Госдума 

30 октября — Mossovetinfo.ru — Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым вносятся изменения в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ, дополняющие ее статьей 322.1 «Организация незаконной миграции». Теперь деньги, имущество и ценности, полученные в результате организации незаконной миграции, будут конфисковывать.

Конфискация будет применяться при условии совершения преступления из корыстных побуждений.

Этот закон стал двенадцатым с начала 2024 года из числа направленных на совершенствование миграционной политики, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Количество преступлений в этой сфере растет: в 2023 году их число увеличилось на 79,6 %, за семь месяцев 2024 года — в 2,8 раза к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводит МВД», — написал в своем канале в Telegram Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
незаконная миграция  закон  конфискация  Госдума 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:40 В России Госдума приняла закон о конфискации денег и имущества за организацию незаконной миграции

13:22 Происшествия Мошенники начали воровать тг-каналы под видом рекламных интеграций от маркетплейсов - МВД

13:11 Общество Задержание российских журналистов в США противоречит принципам свободы СМИ - Песков

08:35 Другое Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке с 30 октября

17:38 В России Министр обороны доложил Путину об отработке массированного ядерного удара в ходе тренировки

Актуальные материалы

21:36 В мире Страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию саммита

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

13:04 Происшествия С 7 октября временно недоступны сайты ГАС «Правосудие»

18:14 Общество За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума

07:29 Общество Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава МВД - Справедливая Россия

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru