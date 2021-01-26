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В России     26.01.2021 14:51

Кремль перенаправил в ФСО вопросы о бесполетной зоне и охране дворца в Геленджике

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Теги:  Песков  Путин  Навальный  фильм  дворец  ФСО  Геленжик  23 января  диалог  закон 

26 января. Mossovetinfo.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на брифинге , что вопросы о беспилотной зоне и охране дворца в Геленджике перенаправлены в ФСО и ответы на них, по словам Пескова, последуют.

«Это ведомство (ФСО – ред.), в чьем ведении находятся эти вопросы, и было бы не совсем корректно это говорить от Кремля. Одно дело мы бы действительно поговорили о резиденции президента, тогда я бы мог предоставить информацию. Но, поскольку это не имеет никакого отношения ни к президенту, ни к государственным резиденциям, то здесь мы просто не можем этого сделать. Мы переправили туда некоторое обращение СМИ, я думаю, в течение какого-то времени ответы последуют», — сказал на брифинге Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

Также Песков заявил, что «не располагает какой-либо информацией, что он (Путин – ред.) когда-то мог посещать этот дворец».

Напомним, что в фильме Алексея Навального про «дворец в Геленжике», который, по мнению авторов фильма – «взятка Путину», утверждалось, что дворец находится в специальной бесполетной зоне.

Накануне Владимир Путин, в ходе видеоконференции со студентами, сказал, что ни он, ни члены его семьи не имеют отношения к тому, что называют «дворец Путина».

В то же время сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные акции, прошедшие в ряде российских городов в субботу, 23 января, в поддержку Навального.
Участников акции, которые нападали на правоохранителей Песков назвал нарушителями закона, с которыми не может быть диалога, и выразил уверенность, что диалога с такими людьми не будет.

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Теги: 
Песков  Путин  Навальный  фильм  дворец  ФСО  Геленжик  23 января  диалог  закон 

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