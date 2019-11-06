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В России
06.11.2019, 15:50
КС признал неконституционным запрет на митинги возле госучреждений
6 ноября. Mossovetinfo.ru – Конституционный суд России принял постановление, которое запрещает властям произвольно ограничивать места проведения уличных акций. В постановлении также указано, ...
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В России
06.11.2019, 14:43
«Лаборатория Касперского» сообщила о новом способе кражи банковских данных
6 ноября. Mossovetinfo.ru – Мошенники освоили новый способ кражи банковских данных, сообщают «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского». Сообщается, что мошенники рассылают сотрудника...
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В России
06.11.2019, 11:57
Банк России оштрафовал Сбербанк за не подключение к Системе быстрых платежей
6 ноября. Mossovetinfo.ru – Банк России оштрафовал Сбербанк за не подключение к Системе быстрых платежей, сообщила в ходе выступления в Совете Федерации глава Центробанка Эльвира Набиулина. П...