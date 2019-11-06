6 ноября. Mossovetinfo.ru – Мошенники освоили новый способ кражи банковских данных, сообщают «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».



Сообщается, что мошенники рассылают сотрудникам банков и других организаций «приглашения» на аттестацию знаний и навыков. При этом «приглашения» составлены так, что у сотрудника создается впечатление, что речь идет об обязательной процедуре, а прохождение аттестации может обернуться финансовыми бонусами. В ходе регистрации мошенники предлагают сотрудникам ввести логин и пароль от рабочей почты. Таким образом они получают доступ к внутренней переписке банка или компании. В этой переписке могут находится и данные клиентов.



Кроме того, в зависимости от содержимого почтового ящика, некоторые данные могут быть использованы для дальнейших атак на внутреннюю сеть компании.