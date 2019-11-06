Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     06.11.2019 14:43

«Лаборатория Касперского» сообщила о новом способе кражи банковских данных

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  киберугрозы  мошенничество  кража данных 

6 ноября. Mossovetinfo.ru – Мошенники освоили новый способ кражи банковских данных, сообщают «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Сообщается, что мошенники рассылают сотрудникам банков и других организаций «приглашения» на аттестацию знаний и навыков. При этом «приглашения» составлены так, что у сотрудника создается впечатление, что речь идет об обязательной процедуре, а прохождение аттестации может обернуться финансовыми бонусами. В ходе регистрации мошенники предлагают сотрудникам ввести логин и пароль от рабочей почты. Таким образом они получают доступ к внутренней переписке банка или компании. В этой переписке могут находится и данные клиентов.

Кроме того, в зависимости от содержимого почтового ящика, некоторые данные могут быть использованы для дальнейших атак на внутреннюю сеть компании.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
киберугрозы  мошенничество  кража данных 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:50 В России КС признал неконституционным запрет на митинги возле госучреждений

14:43 В России «Лаборатория Касперского» сообщила о новом способе кражи банковских данных

14:18 Другое Названы способы определения реального пробега автомобиля

13:48 Власть Медведев уволил замглавы Минприроды Логинова, отвечавшего за мусорную реформу

13:21 Город (Москва и область) Открытие Южного дублера Кутузовского проспекта разгрузит Мичуринский проспект - ЦОДД

Актуальные материалы

13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября

10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники

10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники

09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО

21:57 Общество Общественная палата Москвы 5 ноября проведет публичные слушания по проекту бюджета

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru