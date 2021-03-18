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В России     18.03.2021 11:46

Минцифры объяснило требование РКН о данных абонентов и их разговорах

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Теги:  Минцифры  Роскомнадзор  связь  данные 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Передача операторами связи Роскомнадзору данных об абонентах, их разговорах и сообщениях, не скажется на тайне связи, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

В пресс-службе ведомства заявили, что данные нужны для предотвращения телефонного мошенничества, при этом содержимое разговоров и сообщений Роскомнадзору передаваться не будет, таким образом, тайна связи будет соблюдена.

Ранее сообщалось, что подготовлен проект постановления правительства, согласно которому операторов связи обяжут предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах, включая и информацию о том, кто и кому звонил или отправлял сообщения.

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Теги: 
Минцифры  Роскомнадзор  связь  данные 

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