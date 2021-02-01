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В России     01.02.2021 18:23

Минздрав рассказал, как будет работать система вытрезвителей

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Теги:  вытрезвители  Минздрав 

1 февраля. Mossovetinfo.ru – В новых вытрезвителях, которые восстанавливаются в России, граждан не будут удерживать насильно, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как сообщили в пресс-службе, в вытрезвители будут забирать только тех граждан, которые из-за состояния опьянения находятся в беспомощном состоянии, в связи с чем их жизни угрожает опасность, однако они не нуждаются в медицинской помощи.

В Минздраве напомнили, что решения о создании вытрезвителей будут принимать региональные власти, а также сообщили, что в некоторых регионах такие учреждения уже созданы.

Закон о восстановлении системы вытрезвителей был принят Госдумой 22 декабря 2020 года.

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Теги: 
вытрезвители  Минздрав 

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