 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
В России     21.12.2021 09:33

Мутко спрогнозировал двузначные проценты по ипотеке в 2022 году

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Мутко  ипотека  ставки  кредиты 

21 декабря, Mossovetinfo.ru - Решение Банка России вновь повысить ключевую ставку приведет к подъему ставок по ипотеке на новостройки до 10–10,2%, заявил глава института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталий Мутко.

"После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они составляют где-то 9,2 процента. В 2022 году ставки могут вырасти до 10-10,2 процента. Вторичный рынок, как правило, на 0,25-0,5 п.п. выше", - сообщил он в интервью РБК.

В госкомпании также ожидают, что число выданных кредитов упадет более чем на четверть.

17 декабря ЦБ поднял ключевую ставку на 1 п.п., до 8,5%.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Мутко  ипотека  ставки  кредиты 

Возврат к списку

Лента новостей

15:12 Власть В Госдуму внесли законопроект о ежемесячной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми

09:33 В России Мутко спрогнозировал двузначные проценты по ипотеке в 2022 году

08:59 Общество Облачная погода, слабый снег и до 22 градусов мороза ожидается в столичном регионе 21 декабря

21:46 Другое «Спартак» подпишет контракт с нападающим сборной Ямайки

18:50 В России Песков: размещение вооружений у границ РФ потребует принятия шагов для балансировки

Актуальные материалы

09:15 Другое Пять основных симптомов омикрон-штамма, на которые жалуются заболевшие британцы

13:39 Общество Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве 19 декабря

15:54 Власть Путин: нужно создать механизм контроля за ценами на стройматериалы

15:41 Общество В Москве на следующей неделе ожидаются 20-градусные морозы

19:28 Город (Москва и область) Максимальный тариф на парковку вырастет в Москве с 24 декабря

14:38 Город (Москва и область) Парковки в Москве в новогодние праздники будут бесплатными

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru