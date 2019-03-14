Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     14.03.2019 11:22

На реконструкцию российских аэропортов в 2019 году выделят более 30 миллиардов рублей

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  аэропорты  реконструкция 

14 марта. Mossovetinfo.ru – Более 30 миллиардов рублей будет выделено на реконструкцию российских аэропортов в 2019 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько.

Около трети выделенных средств (10,68 миллиарда рублей) будет выделено на реконструкцию аэропортов Дальнего Востока.

Кроме того, средства будут выделены на подготовку аэродромной инфраструктуры аэропорта Челябинска, на завершение строительства нового аэропорта «Гагарин» в Саратове и на работы по строительству третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта «Шереметьево».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
аэропорты  реконструкция 

Возврат к списку

Лента новостей

11:22 В России На реконструкцию российских аэропортов в 2019 году выделят более 30 миллиардов рублей

11:18 Общество Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»

11:02 Город (Москва и область) Один из крупнейших медицинских центров в России построят в ТиНАО к концу 2020 года

10:31 Город (Москва и область) С начала года в новые квартиры по реновации переехали около тысячи москвичей

09:59 Город (Москва и область) В «Москва-Сити» построят самую высокую жилую башню Европы

Актуальные материалы

11:18 Общество Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»

15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы

13:13 Город (Москва и область) Мосгордума увеличила бюджет столицы на 137 миллиардов рублей

21:35 Происшествия Роспотребназдор зафиксировал два случая кишечной инфекции в детском саду в Москве

16:27 Другое Приставки для цифрового телевидения появились в продаже в отделениях «Почты России»

16:17 Город (Москва и область) Московские парки сформируют летнюю программу с учетом мнения граждан

07:47 Город (Москва и область) Москвичи с 12 марта по 14 апреля могут бесплатно проверить легкие

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru