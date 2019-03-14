14 марта. Mossovetinfo.ru – Более 30 миллиардов рублей будет выделено на реконструкцию российских аэропортов в 2019 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько.



Около трети выделенных средств (10,68 миллиарда рублей) будет выделено на реконструкцию аэропортов Дальнего Востока.



Кроме того, средства будут выделены на подготовку аэродромной инфраструктуры аэропорта Челябинска, на завершение строительства нового аэропорта «Гагарин» в Саратове и на работы по строительству третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта «Шереметьево».