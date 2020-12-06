Общероссийский день приема граждан перенесен из-за пандемии

6 декабря. Mossovetinfo.ru – Восьмой общероссийский день приема граждан, который был запланирован на 14 декабря, перенесен из-за пандемии. перенесен из-за пандемии коронавируса.



Об этом сообщает корреспондент ИА Моссовет, отмечая, что многие органы власти, управления, контроля, сообщившие ранее о проведении приема, уже разместили на своих сайтах информацию о переносе.



Сроки проведения общероссийского дня приема граждан перенесены до периода стабилизации эпидемиологической ситуации.