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В России     06.12.2020 16:16

Общероссийский день приема граждан перенесен из-за пандемии

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Теги:  прием  пандемия  перенос 

6 декабря. Mossovetinfo.ru – Восьмой общероссийский день приема граждан, который был запланирован на 14 декабря, перенесен из-за пандемии. перенесен из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает корреспондент ИА Моссовет, отмечая, что многие органы власти, управления, контроля, сообщившие ранее о проведении приема, уже разместили на своих сайтах информацию о переносе.

Сроки проведения общероссийского дня приема граждан перенесены до периода стабилизации эпидемиологической ситуации.

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Теги: 
прием  пандемия  перенос 

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