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В России     19.08.2023 11:01

Президент провёл совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

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Теги:  СВО  спецоперация  Ростовская область  штаб  Путин  Вооружённые Силы  национальная безопасность  Герасимов  Ростов-на-Дону 

19 августа — Mossovetinfo.ru — "Владимир Путин провёл совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону.

Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки", - сообщил официальный сайт Президента минувшей ночью.

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Теги: 
СВО  спецоперация  Ростовская область  штаб  Путин  Вооружённые Силы  национальная безопасность  Герасимов  Ростов-на-Дону 

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