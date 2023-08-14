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В России
19.08.2023, 11:01
Президент провёл совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону
19 августа — Mossovetinfo.ru — "Владимир Путин провёл совещание в штабе группировки специальной военной операции в Р...
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15.08.2023, 13:11
ЦБ внепланово повысил ставку до 12%
15 августа — Mossovetinfo.ru — Центробанк внепланово повысил ключевую ставку впервые с февраля 2022 год, на фоне ослаб...
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14.08.2023, 09:26
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 руб. впервые с 23 марта 2022 года
14 августа — Mossovetinfo.ru — Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 руб. впервые с 23 марта 2022 года,свидет...