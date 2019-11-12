12 ноября. Mossovetinfo.ru – На официальном сайте Следственного комитета РФ запущен проект по поиску пропавших детей «Внимание, пропал ребенок!», сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что СК РФ уделяет особое внимание поиску пропавших детей. Для большей результативности в этом направлении ведомство организовало взаимодействие с другими структурами, и разрабатывает новые методики поиска. С МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардией был подписан нормативный акт об алгоритме взаимодействия при розыске пропавшего ребенка.
Также сообщается, что поскольку при поиске пропавших детей очень важно время, перед сотрудниками СК РФ поставлена задача немедленно реагировать на сообщения о пропаже детей. Для принятия таких сообщений созданы специальные каналы, кроме того, на региональных сайтах СК РФ созданы тематические страницы.
Помимо этого, СК РФ активно сотрудничает с поисковыми и добровольческими отрядами, которые уже неоднократно доказывали свою эффективность и нужность в деле поиска пропавших детей.
«Оперативность и консолидация общих усилий и возможностей, применение новейшей криминалистической техники и просто неравнодушное отношение в большинстве случаев дают положительный результат - ребенка находят живым, а каждая спасенная жизнь - это огромная победа», - говориться в заключении сообщения.
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