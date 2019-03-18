18 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о блокировке недостоверной информации (фейковой) в СМИ и интернете и ответственности за ее распространение. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно первому законопроекту, при обнаружении в интернете фейкового материала прокуратура будет отправлять запрос в Роскомнадзор, который, в свою очередь будет направлять уведомление хостинг-провайдеру. Хостинг-провайдер будет обязан немедленно заблокировать ресурс, после чего уведомить о блокировке владельца ресурса. В течение суток владелец ресурса будет обязан удалить ложную информацию и проинформировать об этом Роскомнадзор. Роскомнадзор проверит сообщение владельца ресурса и после этого разрешит хостинг-провайдеру возобновить доступ к ресурсу.



Согласно второму законопроекту, за распространение «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений» физические лица могут быть наказаны штрафом от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица штрафом от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица штрафом от 400 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией предмета правонарушения.