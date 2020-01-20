20 января. Mossovetinfo.ru – Россияне смогут покупать «красивые» номера и резервировать их для последующей покупки на портале госуслуг, соответствующий проект постановления правительства разработан Минэкономразвития и опубликован на официальном портале правовой информации.
Все автомобильные номера будут поделены на обычные и «красивые» (с совпадающими цифрами, буквами и так далее). Конкретные принципы формирования «красивых» номеров будут разработаны позже. Любой гражданин сможет зарезервировать номер с желаемым сочетанием букв и цифр на портале госуслуг, после чего выкупить его, заплатив повышенную пошлину.
Кроме того, «красивый» номер граждане смогут выиграть на аукционе. Стартовую цену на такие номера будут определять сами регионы, торги будут проводится в течение 30 дней, однако один человек сможет участвовать не более пяти раз одновременно.
15:41 В России Россияне смогут покупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг
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