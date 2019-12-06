Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     06.12.2019 12:58

Российские железные дороги с 8 декабря перейдут на новый график движения - РЖД

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  РЖД  поезда  железные дороги  график движения 

6 декабря. Mossovetinfo.ru – В воскресенье, 8 декабря в 00:00 по московскому времени российские железные дороги перейдут на новый график движения, сообщается на официальном сайте РЖД.

По новому графику количество поездов увеличивается на 3% - до 583 пар поездов в сутки в 433 различных направлениях.

Около трети поездов будет ускорено, 47 поездов – от 30 до 60 минут, 44 поезда – более чем на час. Количество поездов категорий «Скорый» и «Скоростной» вырастет с 358 до 377 (64% от общего числа поездов).

На самых востребованных маршрутах появится 46 новых поездов. Кроме того, на 8 маршрутах появится 14 новых дневных поездов-экспрессов.

Международные перевозки будут осуществляться в 11 стран Европы и Азии по 15 маршрутам, а также в 11 стран СНГ.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
РЖД  поезда  железные дороги  график движения 

Возврат к списку

Лента новостей

14:16 Город (Москва и область) Жилые дома на месте Ховринской больницы появятся через 3-4 года - Хуснуллин

13:50 Происшествия Фигурант дела о беспорядках в Москве Чирцов получил год колонии

13:16 Город (Москва и область) Московская канатная дорога будет работать бесплатно 10 декабря

12:58 В России Российские железные дороги с 8 декабря перейдут на новый график движения - РЖД

12:25 Город (Москва и область) Около 50 домов отреставрируют на востоке Москвы по программе реновации

Актуальные материалы

16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года

16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года

08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина

08:24 Власть Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

17:52 Власть Сотрудникам транспортной безопасности разрешили использовать электрошокеры

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru