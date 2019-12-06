6 декабря. Mossovetinfo.ru – В воскресенье, 8 декабря в 00:00 по московскому времени российские железные дороги перейдут на новый график движения, сообщается на официальном сайте РЖД.



По новому графику количество поездов увеличивается на 3% - до 583 пар поездов в сутки в 433 различных направлениях.



Около трети поездов будет ускорено, 47 поездов – от 30 до 60 минут, 44 поезда – более чем на час. Количество поездов категорий «Скорый» и «Скоростной» вырастет с 358 до 377 (64% от общего числа поездов).



На самых востребованных маршрутах появится 46 новых поездов. Кроме того, на 8 маршрутах появится 14 новых дневных поездов-экспрессов.



Международные перевозки будут осуществляться в 11 стран Европы и Азии по 15 маршрутам, а также в 11 стран СНГ.