6 декабря. Mossovetinfo.ru – В воскресенье, 8 декабря в 00:00 по московскому времени российские железные дороги перейдут на новый график движения, сообщается на официальном сайте РЖД.
По новому графику количество поездов увеличивается на 3% - до 583 пар поездов в сутки в 433 различных направлениях.
Около трети поездов будет ускорено, 47 поездов – от 30 до 60 минут, 44 поезда – более чем на час. Количество поездов категорий «Скорый» и «Скоростной» вырастет с 358 до 377 (64% от общего числа поездов).
На самых востребованных маршрутах появится 46 новых поездов. Кроме того, на 8 маршрутах появится 14 новых дневных поездов-экспрессов.
Международные перевозки будут осуществляться в 11 стран Европы и Азии по 15 маршрутам, а также в 11 стран СНГ.
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