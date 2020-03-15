15 марта. Mossovetinfo.ru – РЖД на своем официальном сайте сообщили о прекращении железнодорожного сообщения с Латвией, Украиной и Молдавией из-за коронавируса.



В начале марта РЖД отменили поезда в Ниццу, а позже сообщили о прекращении сообщения с Чехией, Германией и Францией.