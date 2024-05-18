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В России     01.06.2024 09:06

Самолёты ВКС России доставили освобождённых из плена военных в Москву

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Теги:  Минобороны  военнопленные  освобождение  ОАЭ 

1 июня — Mossovetinfo.ru — В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобоороны России.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

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Теги: 
Минобороны  военнопленные  освобождение  ОАЭ 

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