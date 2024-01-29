Силы ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский БПЛА - Минобороны

30 января — Mossovetinfo.ru — Силы ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский БПЛА над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями. Об этом заявили в Минобороны России.



"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.



Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 21 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Республики Крым (11 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Брянской (3 БПЛА), Калужской (1 БПЛА) и Тульской областей (1 БПЛА)», - сообщает Минобороны.