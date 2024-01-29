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В России     30.01.2024 08:25

Силы ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский БПЛА - Минобороны

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Теги:  Минобороны  ПВО  БПЛА  атака  пресечение 

30 января — Mossovetinfo.ru — Силы ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский БПЛА над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями. Об этом заявили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 21 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Республики Крым (11 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Брянской (3 БПЛА), Калужской (1 БПЛА) и Тульской областей (1 БПЛА)», - сообщает Минобороны.

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Теги: 
Минобороны  ПВО  БПЛА  атака  пресечение 

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