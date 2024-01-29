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В России
30.01.2024, 08:25
Силы ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский БПЛА - Минобороны
30 января — Mossovetinfo.ru — Силы ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский БПЛА над Крымом, Белгородской, Брянской,...
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В России
29.01.2024, 11:30
Путин стал зарегистрированным кандидатом в президенты России
29 января — Mossovetinfo.ru — Постановление "О регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации В...
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В России
29.01.2024, 09:20
ЦИК России 29 января рассматривает вопрос о регистрации Путина кандидатом на выборах президента
29 января — Mossovetinfo.ru — Центральная избирательная комиссия России 29 января рассмотрит вопрос регистрации дей...