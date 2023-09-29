Собянин поздравил Путина с днем рождения, отметив, - "мы обязательно победим" под вашим руководством

7 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения Президента России Владимира Путина, отметив в поздравлении, что "мы обязательно победим" под вашим руководством.



«Уважаемый Владимир Владимирович, от всей души поздравляю Вас с днём рождения!



Под Вашим руководством Россия и её столица Москва прошли через множество испытаний, преодолели множество вызовов. И сегодня мы обязательно победим, потому что у руля нашего государства стоит уверенный, опытный, мужественный и любящий страну человек!



Желаю Вам крепкого здоровья и неиссякаемых сил в служении Отечеству!!», – написал Сергей Собянин в своем telegram-канале.