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07.10.2023, 14:33
Собянин поздравил Путина с днем рождения, отметив, - "мы обязательно победим" под вашим руководством
7 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения Президента России Владимира Путин...
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03.10.2023, 15:22
Правительство России продлило бесплатный доступ к значимым интернет-ресурсам
3 октября — Mossovetinfo.ru — Длительность бесплатного доступа к социально значимым онлайн-ресурсам независимо от ...
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29.09.2023, 09:13
Путин на встрече с Евкуровым и Трошевым обсудил формирование добровольческих подразделений для СВО
29 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин, на встрече в четверг с заместителем Министра обороны Юн...