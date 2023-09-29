 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В России     07.10.2023 14:33

Собянин поздравил Путина с днем рождения, отметив, - "мы обязательно победим" под вашим руководством

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  день рождения  Соянин  поздравление 

7 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения Президента России Владимира Путина, отметив в поздравлении, что "мы обязательно победим" под вашим руководством.

«Уважаемый Владимир Владимирович, от всей души поздравляю Вас с днём рождения!

Под Вашим руководством Россия и её столица Москва прошли через множество испытаний, преодолели множество вызовов. И сегодня мы обязательно победим, потому что у руля нашего государства стоит уверенный, опытный, мужественный и любящий страну человек!

Желаю Вам крепкого здоровья и неиссякаемых сил в служении Отечеству!!», – написал Сергей Собянин в своем telegram-канале.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  день рождения  Соянин  поздравление 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

14:33 В России Собянин поздравил Путина с днем рождения, отметив, - "мы обязательно победим" под вашим руководством

14:19 В мире Министр нацбезопасности Израиля объявил чрезвычайное положение в стране - СМИ

12:27 В мире Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне

10:35 Город (Москва и область) Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, - Собянин

10:16 В мире Глава Минсельхоза Польши Телус: жалоба Киева в ВТО абсурдна, ее нужно отозвать

Актуальные материалы

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

09:19 В мире Кевин Маккарти снят с поста спикера палаты представителей США

17:03 Город (Москва и область) Собянин 27 сентября 2023 года сформировал новый состав правительства Москвы

18:14 Город (Москва и область) Собянин поручил обновить до конца года все городские программы развития

14:21 Город (Москва и область) Открыто МЦД-4 - (карта-схема, станции)

13:44 В России Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме - ЦБ РФ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru