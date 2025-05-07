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В России     28.05.2025 08:53

Средствами ПВО ночью уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотника - Минобороны

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Теги:  Минобороны  БПЛА  беспилотники  регионы  атака  ПВО  отражение  Москва  Собянин  аэропорт  Зеленоград 

28 мая — Mossovetinfo.ru — «В течение прошедшей ночи с 21.00 мск 27 мая до 07.00 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской,Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей», - сообщило Минобороны России в своем официальном информационном канале.

Минувшей ночью, 28 мая, в своем аккаунте в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин многократно сообщал об отражении ПВО Минобороны налётов вражеских беспилотников (БПЛА) , летевших на Москву. Совокупно сообщалось о сбитии не менее тридцати БПЛА, в том числе, в Зеленограде.

Также Росавиация сообщала что в аэропортах столичного региона вводились временные ограничения на прием и (или) выпуск самолетов.

Также Шереметьево утром 28 мая предупредил, что после действующих ранее ограничений на полеты в Москве возможны задержки ряда рейсов в аэропорту.

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Теги: 
Минобороны  БПЛА  беспилотники  регионы  атака  ПВО  отражение  Москва  Собянин  аэропорт  Зеленоград 

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