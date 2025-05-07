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В России
28.05.2025, 08:53
Средствами ПВО ночью уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотника - Минобороны
28 мая — Mossovetinfo.ru — «В течение прошедшей ночи с 21.00 мск 27 мая до 07.00 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и ...
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В России
21.05.2025, 09:44
Путин в рамках своего визита в Курскую область посетил в Курчатове строящуюся Курскую АЭС — 2
21 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин накануне, в рамках своего визита в Курскую область, посети...
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В России
07.05.2025, 20:38
Си Цзиньпин призвал к поддержанию послевоенного порядка и защите международной справедливости
7 мая — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин в среду прибыл в Москву с государственным визитом в Россию и д...