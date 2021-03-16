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В России     16.03.2021 13:18

Третья российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в ближайшие дни

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцины  КовиВак 

16 марта. Mossovetinfo.ru – Вакцина от коронавируса «КовиВак» разработанная в центре имени Чумакова через несколько дней будет выпущена в гражданский оборот, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Минздрав России зарегистрировал вакцину «КовиВак» 20 февраля. Это третья российская вакцина от коронавируса после вакцины «Спутник V» разработанной в НИЦ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор».

В отличие от большинства других вакцин от коронавируса, «КовиВак» является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Еще одна подобная вакцина разработана в Китае. По мнению директора Центра имени Чумакова, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, в связи с этим новая вакцина будет эффективна против любых штаммов коронавируса.

Вводится «КовиВак» будет как и другие вакцины от коронавируса двумя дозами.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцины  КовиВак 

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