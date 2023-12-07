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В России     15.12.2023 14:58

ЦБ поднял ключевую ставку до 16% годовых

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Теги:  ЦБ  Банк России  ключевая ставка  16% 

15 декабря — Mossovetinfo.ru — Банк России на последнем в 2023 году плановом заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 16% годовых, и ожидает, что годовая инфляция будет вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%, говорится в сообщении регулятора.

"Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%", - сообщает Банк России.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении ЦБ.

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Теги: 
ЦБ  Банк России  ключевая ставка  16% 

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