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15.12.2023, 14:58
ЦБ поднял ключевую ставку до 16% годовых
15 декабря — Mossovetinfo.ru — Банк России на последнем в 2023 году плановом заседании совета директоров повысил ключе...
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В России
07.12.2023, 16:50
Путин: Западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, работают по принципу "свой-чужой"
7 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт...
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В России
07.12.2023, 11:57
Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года
7 декабря — Mossovetinfo.ru — Совет Федерации России назначил выборы Президента России на 17 марта 2024 года. Назнач...