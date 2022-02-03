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В России     03.02.2022 10:32

Укрепить экономический суверенитет России и выйти из ВТО призвал лидер СР Миронов

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Теги:  Россия  Госдума  СЗРП  Миронов  мнение 

3 февраля. Mossovetinfo.ru - Лидер партии СЗРП и фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал укрепить экономический суверенитет России и выйти из ВТО.

Задача государства не ждать новых санкций и приспосабливаться к давлению Запада, а обеспечить устойчивость отечественной экономики к внешнему воздействию. Пора восстановить суверенитет России над своим Центральным банком и выйти из ВТО. Пора восстановить суверенитет России над своим Центральным банком и выйти из ВТО, - пишет Миронов в своем канале в Telergram.

Миронов отметил, что "у нас на самом высоком уровне признается, что высокая инфляция, слабый рубль, катастрофический отток капитала – плата за принадлежность России к «открытой экономике»".

В другом своем материале сегодня С.Миронов призывает перераспределить национальные богатства в пользу граждан для сохранения населения России и выхода из демографического кризиса.

"Государство должно срочно изменить социально-экономическую политику и перераспределять национальные богатства от «кучки сверхбогачей» в пользу граждан", - подчеркнул Миронов.

Миронов привел катастрофические показатели естественной убыли населения в стране, которые, по его словам, связаны не только с пандемией, но и с многолетним падением реальных доходов граждан. Так, согласно данным Росстата, естественная убыль населения в 2021 г. впервые в истории современной России достигла 1,04 млн. человек, а численность постоянного населения за год снизилась почти на 693 тыс. человек. .

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Теги: 
Россия  Госдума  СЗРП  Миронов  мнение 

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