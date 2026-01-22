В декабре зафиксирован всплеск ипотечного кредитования - ОКБ

28 января — Mossovetinfo.ru — В декабре зафиксирован всплеск ипотечного кредитования. Банки выдали россиянам максимальное за 2025 год количество кредитов на покупку жилья – 162,81 тыс. шт. По сравнению с результатами ноября количество выдач выросло на 47%: в ноябре было выдано 110,53 тыс. кредитов. В годовом отношении количество выдач выросло на 148%: в декабре 2024 г. было выдано 65,68 тыс. ипотек. Об этом ИА МОССОВЕТ в пресс-релизе сообщило Объединённое Кредитное Бюро (ОКБ), которое подвело итоги ипотечного кредитования за декабрь и за 2025 год.



Сообщается, что объём выдач ипотечных кредитов в декабре также стал максимальным за 2025 год, он вырос до 776,81 млрд руб., что на 53% больше, чем в ноябре, когда кредитов на покупку жилья было выдано на 508,87 млрд руб. В годовом отношении объём кредитования вырос на 184%: в декабре 2024 г. банки выдали ипотек на 273,50 млрд руб.



Отмечается, что в декабре новое жильё заняло 50% от общего количества и 61% от общего объёма ипотечных кредитов (доля вторичного жилья составила 50% и 39% соответственно). В ноябре на новостройки пришлось 49% от общего количества и 62% от общего объёма ипотечного кредитования (доля вторички – 51% и 38%). Годом ранее доля первичного жилья занимала 53% от общего количества и 69% от общего объёма ипотечного кредитования (доля вторички – 47% и 31%).



По данным ОКБ, средний размер ссуды на покупку жилья в декабре достиг максимального уровня за всю историю ипотечного кредитования и составил 4,77 млн руб. При этом средний размер ипотеки на покупку жилья в новостройке составил 5,69 млн руб., на покупку вторички – 3,74 млн руб. В ноябре сумма ипотечного кредита была равна в среднем 4,60 млн руб., при покупке новостройки чек поднимался до 5,71 млн руб., при покупке жилья на вторичном рынке – опускался до 3,39 млн руб. В декабре 2024 г. средний размер ипотечного кредита составлял 4,16 млн руб., для первичного жилья он был равен 5,47 млн руб., для вторичного – 2,68 млн руб.



Средний срок ипотеки в декабре вырос до максимальных в 2025 году 285 мес. (23 года 9 мес.), что стало вторым по величине значением за всё время кредитования, сообщает ОКБ.