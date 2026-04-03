Более 20 человек пострадавших при сходе вагонов поезда Челябинск—Москва

3 апреля — Mossovetinfo.ru — При сходе вагонов пассажирского поезда Челябинск—Москва в Ульяновской области пострадали 22 человека. У двоих из них — переломы, остальные, включая ребенка, обошлись ушибами. Об этом написал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем аккаунте в мессенджере.



Все люди эвакуированы из шести опрокинувшихся вагонов поезда в Ульяновской области, также сообщил Текслер.



3 апреля в 06:26 мск в районе станции Бряндино (Ульяновская область) произошел сход семи вагонов пассажирского поезда № 302 Челябинск - Москва, сообщили в РЖД. По оперативной информации, в составе поезда находились 8 вагонов, в которых ехали 415 пассажиров.



Вагоны поезда при сходе с рельсов опрокинулись на бок.



Пожарно-спасательные подразделения работают на месте схода вагонов пассажирского поезда с рельсов в Ульяновской области, сообщается в канале ГУ МЧС Ульяновской области.



Пункт осмотра пассажиров поезда Челябинск - Москва будет создан на вокзале Ульяновск-Центральный, сообщается в телеграм-канале РЖД.