11 июня. Mossovetinfo.ru – Рейды МЧС по проверке школ к готовности к новому учебному году начнутся в июле, сообщил журналистам главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.



По словам Еникеева, проверки начнутся в июле, чтобы к 1 сентября выявить и устранить все обнаруженные недостатки.



Еникеев также отметил, что чаще всего в школах встречаются нарушения, связанные с эксплуатацией путей выхода, с системой оповещения при пожаре, с отсутствием средств пожаротушения, а также с неподготовленностью персонала к нештатным ситуациям.