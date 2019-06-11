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В России     11.06.2019 12:42

В июле МЧС России начнет проверку школ к новому учебному году

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Теги:  МЧС  школы  проверки 

11 июня. Mossovetinfo.ru – Рейды МЧС по проверке школ к готовности к новому учебному году начнутся в июле, сообщил журналистам главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.

По словам Еникеева, проверки начнутся в июле, чтобы к 1 сентября выявить и устранить все обнаруженные недостатки.

Еникеев также отметил, что чаще всего в школах встречаются нарушения, связанные с эксплуатацией путей выхода, с системой оповещения при пожаре, с отсутствием средств пожаротушения, а также с неподготовленностью персонала к нештатным ситуациям.


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Теги: 
МЧС  школы  проверки 

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