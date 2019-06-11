11 июня. Mossovetinfo.ru – Рейды МЧС по проверке школ к готовности к новому учебному году начнутся в июле, сообщил журналистам главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.
По словам Еникеева, проверки начнутся в июле, чтобы к 1 сентября выявить и устранить все обнаруженные недостатки.
Еникеев также отметил, что чаще всего в школах встречаются нарушения, связанные с эксплуатацией путей выхода, с системой оповещения при пожаре, с отсутствием средств пожаротушения, а также с неподготовленностью персонала к нештатным ситуациям.
13:37 Город (Москва и область) Более 6 тысяч человек будут обеспечивать безопасность в Москве 12 июня
12:42 В России В июле МЧС России начнет проверку школ к новому учебному году
12:21 Город (Москва и область) На девяти станциях МЦК пассажирам начали раздавать воду
11:39 Общество Небольшое похолодание придет в Москву в конце недели
10:44 Город (Москва и область) Инфраструктуру МЦК готовят к сокращению интервала движения поездов
10:58 Город (Москва и область) В Москве стартовала избирательная компания по выборам в Мосгордуму
11:21 Город (Москва и область) В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона