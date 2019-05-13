13 мая. Mossovetinfo.ru – Закрытые исследования выявили регионы, в которых существует наибольший запрос на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на источники близкие к Кремлю.



Сообщается, что в ходе закрытых соцопросов также исследовались уровень доверия к губернаторам и оценка их деятельности. Также отмечается, что ряд губернаторов, за смену которых высказались жители регионов, уже отправлены в отставку.



Наибольший запрос на смену губернаторов высказали жители Севастополя, Архангельской области, Ингушетии и Республики Коми. В десятку непопулярных губернаторов вошли также Алексей Орлов (Калмыкия, отправлен в отставку), Александр Левинталь (Еврейская автономная область), Александр Бердников (Республика Алтай, отправлен в отставку), Юрий Берг (Оренбургская область, отправлен в отставку), Сергей Морозов (Ульяновская область), Борис Дубровский (Челябинская область, отправлен в отставку).



В десятку губернаторов, за смену которых высказалось наименьшее количество жителей, вошли Сергей Собянин (Москва), Алексей Дюмин (Тульская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ), Александр Моор (Тюменская область), Сергей Фургал (Хабаровский край), Максим Решетников (Пермский край), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ), Александр Бурков (Омская область), Рамзан Кадыров (Чечня) и Станислав Воскресенский (Ивановская область).