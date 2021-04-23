В Москве за год киберпреступность выросла на 40% - Собянин

23 апреля. – Mossovetinfo.ru – На 40% выросла киберпреступность в Москве за год, сообщил мэр города Сергей Собянин выступая в дискуссионном клубе ВШЭ и Сбербанка.



По словам градоначальника, наибольшая часть интернет-атак идет с территории Украины и в целом в России и мире интернет-преступность "гигантски" выросла.



Сегодня на тему роста киберпреступности говорил и генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации. Генпрокурор отметил, что телефонные и интернет-мошенничества, а также хищения с банковских карт, составляют уже четверть всех преступлений, которые сейчас регистрируются в России. По его словам, рост и активность киберпреступности опосредованно провоцируют плохо работающие оперативные службы. По словам Краснова в минувшем году число IT-преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий выросло на 74%, с 294 тысяч до 510 тысяч.