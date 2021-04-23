 
Актуальные темы:
В России     23.04.2021 19:26

В Москве за год киберпреступность выросла на 40% - Собянин

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Россия  киберпреступность  Собянин  Краснов 

23 апреля. – Mossovetinfo.ru – На 40% выросла киберпреступность в Москве за год, сообщил мэр города Сергей Собянин выступая в дискуссионном клубе ВШЭ и Сбербанка.

По словам градоначальника, наибольшая часть интернет-атак идет с территории Украины и в целом в России и мире интернет-преступность "гигантски" выросла.

Сегодня на тему роста киберпреступности говорил и генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации. Генпрокурор отметил, что телефонные и интернет-мошенничества, а также хищения с банковских карт, составляют уже четверть всех преступлений, которые сейчас регистрируются в России. По его словам, рост и активность киберпреступности опосредованно провоцируют плохо работающие оперативные службы. По словам Краснова в минувшем году число IT-преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий выросло на 74%, с 294 тысяч до 510 тысяч.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Россия  киберпреступность  Собянин  Краснов 

Возврат к списку

Лента новостей

19:26 В России В Москве за год киберпреступность выросла на 40% - Собянин

18:47 Происшествия Избраны меры пресечения в отношении сотрудников полиции района Солнцево

17:36 Другое Сайт РЖД «упал» после появления информации о нерабочих днях с 1 по 10 мая

17:25 Город (Москва и область) Расписание поездов МЦД-2 изменится с 26 по 30 апреля

16:57 В мире Болгария с 1 мая открывает доступ в страну для иностранных туристов

Актуальные материалы

17:08 Город (Москва и область) Доступ к электронной медицинское карте в Москве упрощен

11:24 В России МВД запустило систему для розыска авто и обжалования штрафов

09:10 Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся хорошая погода

12:00 Другое УЕФА планирует отдать Санкт-Петербургу дополнительные матчи чемпионата Европы

11:52 Город (Москва и область) Министры правительства Москвы отчитались о доходах за 2020 год

09:09 Город (Москва и область) Отключения горячей воды в Москве начнутся с 11 мая

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru