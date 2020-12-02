2 декабря. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России от коронавируса скончалось 589 человек, что является новым рекордом за все время пандемии, сообщает оперативный штаб.



Предыдущий рекорд был установлен днем ранее, когда от коронавируса скончалось 569 человек.



Также сообщается, что за прошедшие сутки в России выявлено 25 345 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, от заболевания вылечились 26 882 человека, из числа заразившихся ранее.



В Москве за сутки зафиксирован 5 191 новый случай заражения. Выздоровели 6 575 пациентов, скончались 75 человек.