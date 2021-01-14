В России 18.01.2021, 08:42 В России начинается массовая вакцинация от коронавируса

14 января. Mossovetinfo.ru – В России с 18 января начинается массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинация от коронавируса стартовала в России в декабре, однако первоначально прививки могли сде...