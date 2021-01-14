Другие материалы
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В России
18.01.2021, 08:42
В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
14 января. Mossovetinfo.ru – В России с 18 января начинается массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинация от коронавируса стартовала в России в декабре, однако первоначально прививки могли сде...
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В России
15.01.2021, 15:12
Цены на сотовую связь в России в 2021 году могут вырасти на 15% - СМИ
15 января. Mossovetinfo.ru – Цены на сотовую связь в России могут в течение года вырасти на 15-16%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического агентства Content Review. Причи...
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В России
14.01.2021, 18:16
На Сахалине разрешат не носить маски сделавшим прививки от коронавируса
14 января. Mossovetinfo.ru – Жителям Сахалинской области, которые сделают прививку от коронавируса, разрешат не носить маски в общественных местах, сообщил в своем telegram-канале губернатор регио...