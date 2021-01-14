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В России     18.01.2021 08:42

В России начинается массовая вакцинация от коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  вакцина  Путин  Владимир Путин 

14 января. Mossovetinfo.ru – В России с 18 января начинается массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинация от коронавируса стартовала в России в декабре, однако первоначально прививки могли сделать только представители групп риска.

Президент России Владимир Путин ранее дал поручение начать массовую вакцинацию от коронавируса всех россиян.

В Москве вакцинация проводится в 100 пунктах на базе городских поликлиник. Кроме того, в городе на неделе откроются несколько мобильных пунктов вакцинации.

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Карта места

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  вакцина  Путин  Владимир Путин 

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