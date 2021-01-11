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В России     12.01.2021 09:14

В России создадут сеть государственных приютов для животных

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Теги:  животные  приюты для животных  Минприроды 

12 января. Mossovetinfo.ru – Минприроды разрабатывает проект создания в России сети типовых приютов для бездомных животных, который подразумевает софинансирование их строительства из государственного бюджета, сообщает «Коммерсантъ».

Поручение по разработке проекта ранее дал президент России Владимир Путин. Строительство каждого приюта обойдет в сумму от 10 до 25 миллионов рублей.

В письме Минприроды главе думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову, на который ссылается издание, указано, что планируется обеспечить типовыми приютами в необходимом количестве все регионы страны. При этом, в настоящее время в ряде регионов вообще нет подобных приютов.

По словам Бурматова, федеральный бюджет будет финансировать строительство приютов лишь частично, большую часть финансирования должны взять на себя регионы.

В настоящее время разработаны два типовых проекта таких приютов. Один подразумевает наличие центра стерилизации, ветеринарной клиники, карантинной зоны, вольеров и собственно приюта. Второй проект - центр гуманного обращения с животными, который направлен на поиск им новых хозяев.


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Теги: 
животные  приюты для животных  Минприроды 

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