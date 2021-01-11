Другие материалы
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В России
12.01.2021, 09:14
В России создадут сеть государственных приютов для животных
12 января. Mossovetinfo.ru – Минприроды разрабатывает проект создания в России сети типовых приютов для бездомных животных, который подразумевает софинансирование их строительства из государственно...
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В России
11.01.2021, 13:47
Минздрав разрешил клинические испытания вакцины «Спутник Лайт»
11 января. Mossovetinfo.ru – Министерство здравоохранения разрешило проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр Минздрава. ...
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В России
11.01.2021, 11:48
Минюст и МВД предлагают лишать прав за три грубых нарушения ПДД в течение года
11 января. Mossovetinfo.ru – Минюст и МВД предлагают лишать водителей прав на срок до полутора лет за три грубых нарушения правил дорожного движения, совершенных в течение года, сообщает «Коммерсан...