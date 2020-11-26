26 ноября. Mossovetinfo.ru – В ряде регионов России отмечается нехватка коек для больных коронавирусом, сообщила на XI Всероссийском конгрессе пациентов заместитель главы Росздравнадзора Ирина Серегина.



По словам Серегиной, в целом система здравоохранения приспособилась к условиям пандемии. В основной массе субъектов России проведена серьезная работа, которая позволила обеспечить койками больных коронавирусом. Однако в ряде субъектов наблюдается дефицит коечного фонда для ковидных пациентов.



Кроме того, отмечается недостаточная оснащенность коек для больных коронавирусом, в частности аппаратами ИВЛ.



Ранее оперативный штаб сообщил, что в России третий день подряд фиксируется рекордная смертность в результате заражения коронавирусом.