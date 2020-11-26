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В России     26.11.2020 12:47

В ряде регионов России отмечается нехватка коек для больных коронавирусом - Росздравнадзор

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Теги:  Росздравнадзор  коронавирус  пандемия  коечный фонд 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – В ряде регионов России отмечается нехватка коек для больных коронавирусом, сообщила на XI Всероссийском конгрессе пациентов заместитель главы Росздравнадзора Ирина Серегина.

По словам Серегиной, в целом система здравоохранения приспособилась к условиям пандемии. В основной массе субъектов России проведена серьезная работа, которая позволила обеспечить койками больных коронавирусом. Однако в ряде субъектов наблюдается дефицит коечного фонда для ковидных пациентов.

Кроме того, отмечается недостаточная оснащенность коек для больных коронавирусом, в частности аппаратами ИВЛ.

Ранее оперативный штаб сообщил, что в России третий день подряд фиксируется рекордная смертность в результате заражения коронавирусом.



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Теги: 
Росздравнадзор  коронавирус  пандемия  коечный фонд 

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