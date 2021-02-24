Другие материалы
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В России
25.02.2021, 09:46
В такси могут появиться QR-коды с информацией о водителе
25 февраля. Mossovetinfo.ru – В автомобилях такси предлагается разместить QR-коды с полной информацией о водителе, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на проект федерального закона о такси. ...
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В России
24.02.2021, 17:21
Общероссийское тестирование системы онлайн-голосования пройдет с 17 марта по 21 мая
24 февраля. Mossovetinfo.ru – Центризбирком намерен провести общероссийскую тренировку онлайн-голосования с 17 марта по 21 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена ЦИК Антона Лопатина. В по...
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В России
24.02.2021, 12:40
Эксперт рассказал, какие изменения в автомобилях попали под запрет
24 февраля. Mossovetinfo.ru – С 1 февраля автолюбители обязаны согласовывать любое изменение в автомобилях, если оно не сертифицировано заводом изготовителем, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на ...