 
Актуальные темы: коронавирус
В России     25.02.2021 09:46

В такси могут появиться QR-коды с информацией о водителе

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  такси  законопроект  информация  QR-код 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – В автомобилях такси предлагается разместить QR-коды с полной информацией о водителе, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на проект федерального закона о такси.

Новый закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» совместно разрабатывается членами Совфеда, депутатами Госдумы, а также представителями Минэкономразвития, Минтранса и других профильных ведомств.

Согласно закону, в целях повышения безопасности пассажиров, в машинах такси на видном месте будут размещать QR-коды, которые будут содержать информацию о госномере автомобиля, наименовании перевозчика, о номере записи его в региональном реестре, о предоставлении перевозчику легковым такси разрешения и сроке его действия, о фамилии имени и отчестве водителя, а также телефонный номер для подачи жалоб и предложений.

Как сообщила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, пока сложно говорить о том, когда новый законопроект попадет на рассмотрение Госдумы, но пункт об обязательной информации о водителе, размещенной в автомобиле-такси, поддержали все разработчики проекта.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
такси  законопроект  информация  QR-код 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:02 Город (Москва и область) В московском метро установят новую систему слежения - СМИ

10:41 Город (Москва и область) По программе реновации в новые квартиры переехали уже более 25 тысяч москвичей

10:13 Общество Началось голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади

09:58 Другое Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заразился коронавирусом

09:46 В России В такси могут появиться QR-коды с информацией о водителе

Актуальные материалы

07:32 Город (Москва и область) Две новые темы появились на портале «Наш город»

07:25 Общество Более тысячи новых заданий для самопроверки появилось в «МЭШ»

10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

22:51 Другое «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби

14:16 Общество Москвичи обсудят более 90 градостроительных проектов

14:04 Мнения Дмитрий Орлов: вопрос о памятнике на Лубянке не нужно выносить на референдум

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru