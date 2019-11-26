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В России     26.11.2019 11:01

Закон об обязательной идентификации домашних животных внесут в Госдуму до конца года

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Теги:  Госдума  законопроекты  домашние животные  маркировка 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – Законопроект об обязательной идентификации домашних животных, разработанный Минсельхозом, будет внесен в Госдуму до конца года, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Согласно законопроекту домашними животными, подлежащими идентификации, будут считаться как кошки, собаки, аквариумные рыбки, так и пчелы, крупный и мелкий рогатый скот, пушные звери, домашняя птица, свиньи, лошади, верблюды, ослы, олени, мулы и лошаки.

Маркировка животных может быть различной: законопроект предполагает крепление или введение в тело животного визуальных или смешанных средств идентификации (чипирование, татуировка). Учет животных будет вестись путем представления информации о маркировании в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  домашние животные  маркировка 

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