26 ноября. Mossovetinfo.ru – Законопроект об обязательной идентификации домашних животных, разработанный Минсельхозом, будет внесен в Госдуму до конца года, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
Согласно законопроекту домашними животными, подлежащими идентификации, будут считаться как кошки, собаки, аквариумные рыбки, так и пчелы, крупный и мелкий рогатый скот, пушные звери, домашняя птица, свиньи, лошади, верблюды, ослы, олени, мулы и лошаки.
Маркировка животных может быть различной: законопроект предполагает крепление или введение в тело животного визуальных или смешанных средств идентификации (чипирование, татуировка). Учет животных будет вестись путем представления информации о маркировании в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.
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