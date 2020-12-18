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В России     18.12.2020 09:38

Заявление на новогоднюю выплату на ребенка до 7 лет можно до 1 апреля - ПФР

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Теги:  дети  Новый Год  выплаты  Владимир Путин  ПФР  заявление 

18 декабря. Mossovetinfo.ru - Родители детей до 7 лет включительно, которые не получали летние выплаты на детей, могут подать заявление на получение новогодней выплаты до 1 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

Родителям, которые получали летние выплаты, подавать заявление не нужно, выплату им начислят автоматически.

В четверг, 17 декабря, в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции, президент России Владимир Путин сообщил, что к Новому году всем семьям, имеющим детей в возрасте от 0 до 7 лет включительно, решено произвести единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка. В тот же день президент подписал соответствующий указ.


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Теги: 
дети  Новый Год  выплаты  Владимир Путин  ПФР  заявление 

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