18 декабря. Mossovetinfo.ru - Родители детей до 7 лет включительно, которые не получали летние выплаты на детей, могут подать заявление на получение новогодней выплаты до 1 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.



Родителям, которые получали летние выплаты, подавать заявление не нужно, выплату им начислят автоматически.



В четверг, 17 декабря, в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции, президент России Владимир Путин сообщил, что к Новому году всем семьям, имеющим детей в возрасте от 0 до 7 лет включительно, решено произвести единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка. В тот же день президент подписал соответствующий указ.