Госдума приняла закон об ответственности за цитирование СМИ недостоверной информации

19 мая. Mossovetinfo.ru — Госдума на своем заседании в среду, 19 мая, приняла в третьем окончательном чтении закон об ответственности СМИ за цитирование недостоверной информации другого издания.



Согласно новому закону, журналисты, процитировавшие недостоверную информацию другого издания, будут отвечать, если власти не смогут найти и привлечь к ответственности редактора СМИ, первым опубликовавшей недостоверную информацию.



Ранее СМИ не несли ответственности за распространение недостоверной информации, если она была оформлена как цитата из другого издания.