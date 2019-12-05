5 декабря. Mossovetinfo.ru – Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал законопроект о продаже пива на стадионах во время матчей и рекомендовал нижней палате парламента принять закон в первом чтении.



Законопроект предполагает создание на стадионах специальных зон, где болельщики смогут покупать и употреблять пиво во время матчей. Законопроект не предусматривает употребления пива на трибунах стадиона.



При этом продажа пива будет разрешена только на взрослых соревнованиях, на детско-юношеских турнирах пиво продавать не будут.



Как сообщает telegram-канал «Ложа прессы», один из авторов законопроекта Игорь Лебедев рассказал, что на следующей неделе законопроект будет рассмотрен комитетом Госдумы по экономической политике. После этого законопроект будет направлен на первое чтение.



Ранее законопроект получил положительную оценку правительства, также его поддержали Российский футбольный союз, Российская премьер-лига и Министерство спорта. Против законопроекта выступило Министерство здравоохранения России.



Планируется, что новый закон вступит в силу весной 2020 года.