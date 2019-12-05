5 декабря. Mossovetinfo.ru – Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал законопроект о продаже пива на стадионах во время матчей и рекомендовал нижней палате парламента принять закон в первом чтении.
Законопроект предполагает создание на стадионах специальных зон, где болельщики смогут покупать и употреблять пиво во время матчей. Законопроект не предусматривает употребления пива на трибунах стадиона.
При этом продажа пива будет разрешена только на взрослых соревнованиях, на детско-юношеских турнирах пиво продавать не будут.
Как сообщает telegram-канал «Ложа прессы», один из авторов законопроекта Игорь Лебедев рассказал, что на следующей неделе законопроект будет рассмотрен комитетом Госдумы по экономической политике. После этого законопроект будет направлен на первое чтение.
Ранее законопроект получил положительную оценку правительства, также его поддержали Российский футбольный союз, Российская премьер-лига и Министерство спорта. Против законопроекта выступило Министерство здравоохранения России.
Планируется, что новый закон вступит в силу весной 2020 года.
13:49 Власть Путин продлил полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ на пять лет
13:33 Власть Комитет Госдумы по спорту поддержал законопроект о продаже пива на стадионах
13:12 В мире Путин и Лукашенко обсудят перспективы интеграции России и Белоруссии 7 декабря - Медведев
12:57 Власть В России не собираются блокировать YouTube - Медведев
12:16 Город (Москва и область) В Хорошево-Мневниках по итогам публичных слушаний снизят этажность домов по реновации
16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года
16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года
08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина
08:24 Власть Путин подписал закон о физлицах-иноагентах
17:52 Власть Сотрудникам транспортной безопасности разрешили использовать электрошокеры