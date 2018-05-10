14 мая. Mossovetinfo.ru – Бывший министр финансов Алексей Кудрин на встрече с президиумом фракции «Единой России» в Госдуме принял предложение стать кандидатом на пост руководителя Счетной палаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников встречи.



Кандидатура Татьяны Голиковой, возглавляющая Счетную палату в настоящее время, предложена премьер-министром Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера. По словам главы фракции «Единой России» Сергея Неверова, как только решение по Татьяне Голиковой будет принято, фракция сразу же выдвинет кандидатуру Кудрина.



Ожидается, что кандидатура Кудрина будет выдвинута на заседании Совета Думы во вторник. Ранее фракция КПРФ предложила назначить главой Счетной палаты депутата Госдумы Юрия Синельщикова. Фракция «Справедливой России» выдвинула на этот пост главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Фракция ЛДПР пока не определилась со своим кандидатом, однако есть вероятность, что ЛДПР выдвинет на эту должность аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.