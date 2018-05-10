Другие материалы
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Власть
14.05.2018, 14:01
Кудрин согласился возглавить Счетную палату
14 мая. Mossovetinfo.ru – Бывший министр финансов Алексей Кудрин на встрече с президиумом фракции «Единой России» в Госдуме принял предложение стать кандидатом на пост руководителя Счетной палаты,...
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Власть
14.05.2018, 13:25
Собянин предложил разрешить москвичам голосовать на выборах мэра за пределами столицы
14 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Московскую городскую думу законопроект, который позволяет создавать избирательные участки на выборах мэра столицы за пределами города. Об ...
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Власть
10.05.2018, 17:28
Мосгоризбирком назвал число избирателей на выборах мэра Москвы
10 мая. Mossovetinfo.ru – Более 7,2 миллиона избирателей смогут проголосовать на выборах мэра Москвы. Об этом сообщается на сайте Мосгоризбиркома. Точное число избирателей составляет 7 216 07...