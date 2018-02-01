1 февраля. Mossovetinfo.ru - Мосгоризбирком (МГИК) обратится в следственные органы для выявления распространителей и инициаторов незаконных агитационных материалов – листовок с призывами бойкотировать выборы президента РФ. Такое решение принято в четверг на заседании Мосгоризбиркома.



«Данные материалы признаны незаконными агитационными материалами. В органы внутренних дел направлено представление о пресечении незаконной агитационной деятельности и привлечению виновных к ответственности», - - сообщает Мосгоризбирком.

Ранее «в Московскую городскую избирательную комиссию поступил ряд обращений из прокуратуры, органов внутренних дел, избирателей, в которых ставится вопрос о правомерности распространения на территории города Москвы печатных материалов, призывающих не участвовать в выборах», - также сообщает МГИК.