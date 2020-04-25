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Власть     25.04.2020 14:24

Мэрия Москвы официально ответила на иск по поводу самоизоляции

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Теги:  мэрия Москвы  коронавирус  самоизоляция  ограничения  депутаты  иск 

25 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэрия Москвы направила в суд официальный ответ на иск, поданный в Мосгорсуд о незаконности введенного в Москве режима самоизоляции и введении цифровых пропусков, сообщает РБК.

Иск был подан группой депутатов Мосгордумы и муницпальных депутатов, в нем утверждается, что режим самоизоляции и система цифровых пропусков, введенные в Москве из-за распространения коронавируса, нарушают права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на свободу передвижения, выбора места проживания, которые гарантированы Конституцией.

В ответе мэрии указывается, что согласно закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане не имеют права нарушать права других граждан на охрану здоровья. Также в мэрии исключили возможность доступа третьих лиц к данным, которые граждане предоставляют для получения цифровых пропусков.

Подчеркивается, что введенные в Москве ограничения направлены на защиту граждан и предотвращение массового распространения заражения коронавирусом.

Режим самоизоляции был введен в Москве 29 марта указом мэра Москвы Сергея Собянина. С 15 апреля в Москве была введена система цифровых пропусков, которые необходимы для поездок по городу.

На 25 апреля в Москве зафиксировано 39 509 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 3047 человек, умерли 366 человек.


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Теги: 
мэрия Москвы  коронавирус  самоизоляция  ограничения  депутаты  иск 

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