17 мая. Mossovetinfo.ru – Московская городская Дума на внеочередном заседании 17 мая приняла закон «О внесении изменения в статью 14 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы». Документ наделяет Мосгоризбирком полномочием создавать избирательные участки за пределами территории столицы.



В пояснительной записке к документу говорится, что проект закон направлен на установление дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан при проведении выборов мэра Москвы.



Отмечается, что принятие закона позволит принять участие в голосовании гражданам, находящимся в местах их компактного проживания или временного пребывания за пределами территории города Москвы.



Первый заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова ранее заявила, что избирательные участки на выборах мэра, которые будут организованы за пределами Москвы, должны быть обеспечены видеонаблюдением. Она подчеркнула, что должна быть обеспечена максимальная прозрачность голосования и подсчета голосов.



В апреле Мосгордума утвердила поправки в избирательный кодекс Москвы, которые позволяют ввести «мобильный избиратель» на выборах мэра. Это возможность голосования избирателей по месту их фактического нахождения в день голосования. Кроме того, время голосования на выборах в столице продлили до 22:00.



Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.