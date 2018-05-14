Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Власть     17.05.2018, 12:43

МГД разрешила создавать избирательные участки на выборах мэра за пределами Москвы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Мосгордума  Мосгоризбирком  законы  документы  выборы-2018  выборы  выборы мэра Москвы  выборы мэра Москвы-2018 

17 мая. Mossovetinfo.ru – Московская городская Дума на внеочередном заседании 17 мая приняла закон «О внесении изменения в статью 14 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы». Документ наделяет Мосгоризбирком полномочием создавать избирательные участки за пределами территории столицы.

В пояснительной записке к документу говорится, что проект закон направлен на установление дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан при проведении выборов мэра Москвы.

Отмечается, что принятие закона позволит принять участие в голосовании гражданам, находящимся в местах их компактного проживания или временного пребывания за пределами территории города Москвы.

Первый заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова ранее заявила, что избирательные участки на выборах мэра, которые будут организованы за пределами Москвы, должны быть обеспечены видеонаблюдением. Она подчеркнула, что должна быть обеспечена максимальная прозрачность голосования и подсчета голосов.

В апреле Мосгордума утвердила поправки в избирательный кодекс Москвы, которые позволяют ввести «мобильный избиратель» на выборах мэра. Это возможность голосования избирателей по месту их фактического нахождения в день голосования. Кроме того, время голосования на выборах в столице продлили до 22:00.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Мосгордума  Мосгоризбирком  законы  документы  выборы-2018  выборы  выборы мэра Москвы  выборы мэра Москвы-2018 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:55 Город (Москва и область) Жители Подмосковья смогут проголосовать на выборах губернатора за пределами области

12:43 Власть МГД разрешила создавать избирательные участки на выборах мэра за пределами Москвы

12:13 Власть Госдума досрочно освободила Голикову от должности главы Счетной палаты

11:48 Происшествия Москвич попытался убить 70-летнюю пенсионерку

10:52 В мире Трамп поручил разработать новые санкции против России за нарушение договора о ракетах

Актуальные материалы

08:48 Общество Открылась регистрация на Московский урбанистический форум

08:52 Общество К акции «Ночь в музее» присоединились 12 московских парков

14:51 Город (Москва и область) Рост ипотеки в Москве в апреле составил 77% по сравнению с 2017 годом

14:01 Власть Кудрин согласился возглавить Счетную палату

12:58 Город (Москва и область) Telegram обжаловал в Мосгорсуде решение о блокировке мессенджера в России

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru