Другие материалы
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Власть
17.05.2018, 12:43
МГД разрешила создавать избирательные участки на выборах мэра за пределами Москвы
17 мая. Mossovetinfo.ru – Московская городская Дума на внеочередном заседании 17 мая приняла закон «О внесении изменения в статью 14 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный ко...
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Власть
17.05.2018, 12:13
Госдума досрочно освободила Голикову от должности главы Счетной палаты
17 мая. Mossovetinfo.ru – Депутаты Госдумы досрочно освободили Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты. Соответствующее представление в Госдуму было внесено президентом Росс...
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Власть
14.05.2018, 14:01
Кудрин согласился возглавить Счетную палату
14 мая. Mossovetinfo.ru – Бывший министр финансов Алексей Кудрин на встрече с президиумом фракции «Единой России» в Госдуме принял предложение стать кандидатом на пост руководителя Счетной палаты,...