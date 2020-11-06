6 ноября. Mossovetinfo.ru – МИД РФ опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором обвинил Германию в нежелании сотрудничать по делу о госпитализации блогера Алексея Навального.
В заявлении указано, что несмотря на четыре официальных запроса российской стороны о правовом содействии в доследственной проверке, направленных 27 августа, 14, 24 и 28 сентября 2020 года, немецкая сторона, прикрываясь надуманными предлогами, затягивает их удовлетворение.
Поступивший в Генеральную прокуратуру РФ 30 октября ответ от Федерального ведомства юстиции ФРГ в заявлении МИД назван «отпиской».
«Этот документ лишь подтверждает неготовность и нежелание Берлина к конструктивному взаимодействию в прояснении истинных обстоятельств произошедшего с нашим гражданином», - говорится в заявлении.
Также заявлено, что власти ФРГ отказываются предоставить российской стороне результаты анализов Навального, биопробы или какие-либо другие доказательства его отравления. Кроме того, напоминается, что именно по настоянию немецкой стороны из отчёта Организации по запрещению химического оружия по оказанию Германии технического содействия в деле Навального, была исключена вся существенная информация.
В заключении выражается надежда, что власти Германии воздержатся от дальнейшей политизации дела Навального и начнут выполнять свои обязательства об оказании правовой помощи, которые вытекают из Европейской конвенции об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.
20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, после экстренной посадки в Омске он был госпитализирован. Позднее Навального перевезли в немецкую клинику Charite. Навальный провел в клинике 32 дня, из которых 24 дня - в интенсивной терапии. 23 сентября в пресс-релизе клиники сообщалось, что состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, он выписан из клиники Charite.
Представитель немецкого правительства заявил, что лаборатория Бундесвера провела анализ и установила, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Проверка, проведенная МВД РФ не подтвердила факт отравления Навального.
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